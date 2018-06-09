Kahta Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Kahta Belediyesi İlaçlama Müdürlüğü sıcak havaların artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vardiya sistemi şeklinde çalışan ilaçlama ekipleri, ilçe geneli ve kırsal mahallelerde haşerelere karşı çalışma gerçekleştiriyor.

İlaçlama çalışmaları hakkında konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta Belediyesi olarak sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza 2 ayrı ekiple gece ve gündüz devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde bulunan park ve yeşil alanlarda özelikle fiziksel mücadele kapsamında şerit uygulaması yaptık. Ağaçların böceklenmesine karşı ilaçlama birimimize gelen talepler doğrultusunda resmi kurumlarda haşere ve böceklere karşı ilaçlama çalışmamızı sürdürüyoruz. Ayrıca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan göletler, pasiftik çukurlar, çöplük alanları, gübrelik alanlar ve ahırlarda düzenli olarak beli periyotlarda ilaçlama çalışması yapmaktayız” diye konuştu.