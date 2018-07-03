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03 Temmuz 2018 17:34

Kahta Belediyesi kaldırımları yeniliyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından şehir merkezindeki kaldırımlar modern taşlarla yenileniyor.

Kahta Belediyesi kaldırımları yeniliyor

03 Temmuz 2018 17:34


Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da farklı yeniliklere imza atıyor.


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta’nın daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yol ve kaldırımlarda desenli kaldırım taşı çalışmalarına başladık. İlk çalışmamıza Recep Tayyip Erdoğan Caddesi 100. yıl parkında başladık. Çalışmalara daha çok ana caddelerde yoğunlaşacak. Ayrıca görme engelli vatandaşlarımız da düşünülerek sarı renkli, kabartma çizgili karo taşları döşenecektir. Engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarının kaldırımlara rahatça iniş çıkış yapabilmeleri için özel rampalar yapılacak” diye konuştu.




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