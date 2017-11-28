Kahta Belediyesi kanal açma vidanjörü aldı

Kahta Belediyesinin daha önce çok sayıda araç ve iş makinesi aldığını ve yeni aldığı vidanjör ile filosunu güçlendirdiğini belirten Kahta Belediyesi Fen işleri Müdürü Mesut Delikanlı, “Kahta Belediyesi araç parkına dahil edilen yeni kanal açma aracıyla birlikte araç sayısı 3’e yükseldi. Aldığımız vidanjör tam kapasiteli olmakla birlikte emici ve çok yüksek basınçlı matkap ve burgu niteliği taşımaktadır. Kahta Belediyesi araç parkına dahil edilen yeni vidanjörün tıkanan tüm kanalları, kanalizasyonları açacak teknik donanıma sahiptir. Donanımlı bir vidanjör aracını belediye bünyesine kazandırmamız da emeği geçen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür ediyorum” dedi.