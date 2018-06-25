Kahta Belediyesi kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor

Kahta Belediyesine bağlı Fen işleri Müdürlüğü yaz aylarının başlamasıyla kilitli parke çalışmalarını hızlandırarak hedeflenen rakamı geçmeye çalışıyor.

Kahta’nın modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahta modern bir görünüme kavuşuyor. Kahta Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesinde şuanda kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. İlçede yaşayan vatandaşların huzur ve mutluluğu için yoğun mesai harcıyoruz. Parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. 2018 yıllı sezonunda Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekibimiz çalışmalarını hızlandırdı. Şimdiye kadar Yeni mahalle ve Fatih mahallelerimizde 60 bin metrekare alana parke taşı döşedik. Amacımız ilçemizin tamamında parke taşı olmayan yol bırakmamak. Belirlenen program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarımızı yapacağız. Bu yıl da hedeflediğimiz rakamı geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.