Kahta Belediyesi mezarlıklarda parke çalışması başlattı

Kahta Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıkların bakım, onarım ve yollarının yenilenmesi çalışmalarına yeni mahalle oduncular pazarındaki mezarlıktan start verdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta Belediyesi olarak ilçe genelinde mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Aynı zamanda mezarlık içerinde bozulmuş yollarını parke taşıyla yeniliyoruz. Daha önce mezarlıkların etrafını desenli duvar ile ördük. İlk çalışmalarımıza Yeni Mahallede yer alan mezarlığın yollarını kilit parke taşı döşemeyle başladık. Yaptığımız tüm çalışmaları özen göstererek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilçede bulunan bütün mezarlıklarda çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.