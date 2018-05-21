Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi yenileniyor

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, acil servisteki fiziki yetersizliği ortadan kaldırmak amacıyla hazırladıkları projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Gelişmiş tıbbi cihazlar ve sunulan kaliteli sağlık hizmeti ile bölge hastanesi hüviyetine sahip olan Kahta Devlet Hastanesinde acil servisin daha verimli bir hale getirmesi için çalışma başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından yürütülen çalışmalarla acil servis sil baştan yenileniyor. Projeyle birlikte ayaktan hasta ile, sarı, kırmızı ve travma odalarındaki müdahalelerde yoğunluk azaltılırken, muayene, müdahale ve bekleme alanları genişletiliyor. Çalışmalar tamamlanması ile ihtiyaca göre ayrıştırılmış yeni fiziki ortamlarda vatandaşlara hizmet verilmesi planlanıyor. Böylelikle farklı şikayetlerle acil servise gelen vatandaşlar da daha hızlı müdahale edilme imkanına kavuşuyor.

Proje tamamlandıktan sonra örnek bir acil servis oluşturacaklarını ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, Kahta’ya ve bölge halkına yakışır bir acil servis kazandıracaklarını söyledi.

Dost açıklamasında,“Acil servisimizde hekimlerimizle, hastalarımızla ve sağlık çalışanlarımız arasında binanın fiziki yapısından ve yoğunluktan kaynaklanan bir düzensizlik vardı. Hazırlamış olduğumuz proje ile bu düzensizliği tamamen ortadan kaldırıyoruz. Muayene, müdahale, müşahede, tedavi alanlarımızın yanı sıra; bekleme alanımızı da genişleteceğimiz projeyle acil serviste tam profesyonel sağlık hizmeti vereceğiz. Yeşil alana gelen hastalar artık mevcut hastane yoğunluğuna girmeden muayenesi yapıldıktan sonra reçetesini alıp gidecek. Sarı ve Kırmızı alanlara da daha ciddi hastalarımızı yönlendireceğiz. Hem vatandaşlarımız daha geniş ve refah bir ortamda sağlık hizmeti alacak, hem de sağlık çalışanlarımız daha iyi koşullarda hizmet verecekler” diye konuştu.