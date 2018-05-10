Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde peyzaj çalışması yapıldı

Yapılan çalışmalar ile 3 bin 500 metrekare yeşil alan içerisinde bulunan mevcut ağaçların gerekli bakım ve budama işlemleri yapılarak korundu. Bahçeye ilave ağaçlar da dikilerek yeşil doku zenginleştirildi. Ayrıca çimlendirme çalışması yapılarak hastane bahçesi son derece sağlıklı ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Bölge halkının talep ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, kurum olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile bireylerin ihtiyaçlarına büyük katkıda bulunduklarını söyledi. Dost, “Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın rahat bir nefes alabileceği, servislerde yatan hastalarına refakat eden vatandaşlarımızın dinlenebileceği huzurlu ve modern bir hastane bahçesi dizaynı planladık. Gerekli tadilat ve yenileme işlemleri ile bu güzel bahar aylarında misafirlerimize yemyeşil bir ortam hazırladık” diye konuştu.