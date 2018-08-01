Kahta Devlet Hastanesi yenileniyor

150 yatak kapasitesi ile hizmet veren Kahta Devlet Hastanesi, yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Toplam 23 bin metrekare kapalı alandan oluşan Kahta Devlet Hastanesinde kapsamlı bir revizyon çalışması yapılıyor. Gün geçtikçe artan hasta sayısı ve mevcut alanların günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle hastane yönetimi tarafından başlatılan çalışmalarla ortak kullanım alanları, bayan ve erkek WC’leri yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Bölgedeki nüfus artışı ile birlikte Kahta Devlet Hastanesini her alanda daha modern standartlara kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti gözetilerek yapılan çalışmalarla kısa süre içerisinde nezih bir ortam oluşturacaklarını söyledi.

Bina genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Dost, “Bakanlığımızın kriterlerine uygun bir şekilde tüm ortak kullanım alanlarımızı ve tuvaletlerimizi baştan aşağı yenileyerek modernize ediyoruz. Yatan hasta servislerimizi ve binamızın tamamında bulunan yer karolarını anti bakteriyel granitle kaplama çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarla birlikte özellikle engelli hastalarımız için yapılması gereken düzenlemeler de mevzuata uygun bir şekilde yapılıyor. Hastalarımıza çağın gereklerine uyumlu modern bir tesiste hizmet sunabilme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Kurumsal kimliğimize de değer katan yenilenme çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasın temenni ediyorum. Bu vesile ile proje kapsamında gerekli ödeneğin tahsisini sağlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a, Muhammed Fatih Toprak’a, İbrahim Halil Fırat’a, Yakup Taş’a, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’e ve ilgili makamlara teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.