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16 Mayıs 2018 16:36

Kahta Devlet Hastanesinde Ramazan mesaisi

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesinde Ramazan ayı boyunca ek poliklinik hizmeti verilecek.

Kahta Devlet Hastanesinde Ramazan mesaisi

16 Mayıs 2018 16:36


16 Mayıs - 13 Haziran 2017 tarihleri arası vatandaşların iftar sonrası da sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak amacıyla Kahta Devlet Hastanesi poliklinik çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeler kapsamında 21.00 - 23.00 saatleri arasında ağız ve diş sağlığı, KBB, dahiliye, göz sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, fizik tedavi ve üroloji branşlarında vatandaşlara sağlık hizmeti verilecek.


Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, vatandaşların gündüz vakti oruçlu olduğundan hastaneye gelemeyeceğini ifade ederek, hafta içi her gün uzman hekimler ve diş hekimlerinin iftardan sonra hasta kabul edeceğini söyledi. Dost, “Düzenleme ile özellikle akşam saatlerinde acil servisteki yoğunluğun önüne geçmenin yanı sıra, vatandaşlarımızın oruçluyken tetkik ve tedavi olma zorluğunu da ortadan kaldırmış olacağız. Mübarek Ramazan ayının memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, komşu ülkelerde akan kanın durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum” diye konuştu.




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