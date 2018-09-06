Kahta Devlet Hastanesine 6 yeni hekim

Kahta Devlet Hastanesine 82. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında 5 pratisyen ve bir uzman hekim olmak üzere toplamda 6 hekimin atanacağı öğrenildi. 11 Eylül’de yapılacak olan kura çekimlerinden sonra, hekimler kısa süre içerisinde atandıkları kurumlarda göreve başlayacağı belirtildi.

Hekim kadrolarının açılmasına ilişkin konuşan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, yeni atamalarla özellikle kadın hastalıkları ve doğum branşındaki hekim sayılarının artacağını söyleyerek, “Hastanemizde şuan da bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız görev yapıyor. Dolayısıyla hastanemize gelen hastalarımızın mağdur olmaması için yetkili makamlardan bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı talebinde bulunduk. Yeni atanacak olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız ile birlikte bu sayı 2’ye çıkmış olacaktır. Tüm projelerimizde olduğu gibi, uzman hekim kadrosunun güçlendirilmesi noktasında da gerekli girişimlerde bulunan, ciddi mesai ve çaba harcayan AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere, milletvekillerimize ve İl Sağlık Müdürümüz Erdoğan Öz’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.