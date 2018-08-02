Kahta Diriliş Spor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Kahta Atatürk Stadyumunda, Teknik Direktör Osman Özkan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan turuncu siyah takımda, denemeye alınan futbolcularda antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Isınma hareketleri ve düz koşu hareketleriyle başlayacak olan antrenman, açma germe hareketlerinin ardından gerçekleştirilecek olan dar alanda kısa pas çalışmaları ile sona erecek.

Yeni sezon hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kahta Diriliş Spor Teknik Direktörü Osman Özkan, mutlak şampiyonluğu amaçladıklarını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü start vereceklerini belirten Teknik Direktör Özkan, "Bu sezon mutlak şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sezon çok zor şartlar altında çalışmamıza rağmen yine de büyük başarı yakaladık. Mücadele ettiğimiz kulvarda son derece iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda aynı heyecan ve azim ile yeni bir sezona başlayacağız. Bütün arkadaşlarımıza sakatlıktan uzak başarılı ve iyi bir sezon diliyorum. Yeni sezona çok ciddi hazırlanacağız. İnşallah sezonun sonunda da istediğimiz hedefe ulaşırız. Futbolcularımızın hırslı ve istekli olmaları bizi oldukça memnun ediyor. Bu arada buradan duyarlı iş adamlarımıza spor kulübümüze destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Kulübümüze destek olmalarını ümit ediyorum. Çünkü bizler, Adıyaman futboluna hizmet veriyoruz. Bu anlamda kulübümüze maddi manevi her türlü desteğini esirgemeyen Kahta Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak’a tüm sporseverler adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Pazartesi günü yapılacak olan yeni sezonun açılışına tüm sporseverleri davet ediyorum” ifadelerini kullandı.