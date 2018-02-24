Kahta Fen Lisesi iki dalda il birincisi oldu

Adıyaman’da gerçekleşen Gençler Arası ‘Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi’ yarışmalarının ‘Şiir’ dalında Kahta Fen Lisesi öğrencileri 14-17 yaş (liseler arası) kategorisinde hem kızlarda hem de erkeklerde il birinciliğini kazandı. Yarışmanın grup birinciliği aşaması, Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecekken Türkiye birinciliği aşaması ise Mayıs ayında yapılacak.

Adıyaman Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşen yarışmaya iki öğrenciyle katılan Kahta Fen Lisesi, Kızlarda Gözde Nur Arslan, erkeklerde ise Nurullah Polat yarışmada yüksek bir puan alarak kendi gruplarında birinci oldu.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Kahta Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz, “Öğrencilerimizle birinci dönemin sonundan itibaren çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz ayrıca ilçe çapında yapılan diğer etkinliklerde ve programlarda da zaman zaman şiir okumaktadırlar. Biz her iki kategoride de birincilik bekliyorduk. Ancak il çapında iki tane birincilik almak çok kolay değil.

Öğrencilerimizle bunu başardık, bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

Öğrencilerden Gözde Nur Arslan, “Böyle bir organizeye katıldığımızdan ve Nurullah arkadaşımla birlikte il birincisi olduğumuzdan dolayı çok mutluyum. Büyüklerimizin desteğiyle inşallah başarılarımızın devamı gelecektir” ifadelerini kullandı.