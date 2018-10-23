Kahta Gönüllüler Platformu krizi bahane eden fırsatçıları kınadı

Adıyaman'ın Kahta Gönüller Platformu kriz bahanesi ile zam yapan fırsatçıları kınadı.

İlçede faaliyet gösteren 14 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu adına ortak hazırlanan basın açıklamasını Diyanet -Sen İlçe Temsilcisi İsmail Bozkurt okudu.

Temsilci Bozkurt, esnafa seslenerek, krizi def edecek, Kahta halkından yana tavır takınacak bir esnaf ve sanatkarlar duruşu sergilemelerini istedi.

Halkın mağdur olmaması adına zam fırsatçılarına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, platform olarak, yetkililerin denetimlerini gerçekleştirmelerini ve gereken önlemleri almalarını, halkın mağduriyet yaşamaması adına önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Bozkurt, “Halkın sofrası küçülürken, ekonomik krizin kendilerine dokunmadığı, bırakın dokunmayı fayda sağladığı kesimler açısından fırsat olarak görüldü. Halkın çoğu fakirleşirken sadece kur farkından servetine servet katan kesimler ise ekonomiye destek mesajları vermekle yetindi. Dolar 7 TL ye yaklaştığında dolardan Türk lirasına geçmek bir marifet değil bir fırsatçılık, bir göz boyama olarak görüldü. Atı alan Üsküdar'ı geçti misali zenginleşen zenginleşti, fakirleşen fakirleşti. Kriz halkın evine girdi, kriz fırsatçıları ise halkın üzerine çöktü.

Kahta Gönüllüler Platformu olarak, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bunun için gereken fedakarlığı birçok kez gösteren halkımız, bu krizden de çıkma adına ülkesinin yanında ve tüm desteğini sağ duyuyulukla göstereceğine olan inancı tamdır. İdarecilerimize düşen görev bu güveni ülkenin ve vatandaşın hak ve adalet taleplerine göre yürütmesi, ülkemizi üreten, kendi ayağı üzerinde duran büyük bir devlet refleksi ile geleceğe taşımasıdır” dedi.

Krizi bahane ederek yapılan zamlar serbest piyasa koşuları ile açıklanacak bir durum olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Kahta Gönüllüler Platformu olarak, ülkenin yaşadığı sorunları elbette bizde hissetmekteyiz. Krizi bahane ederek yapılan zamlar serbest piyasa koşuları ile açıklanacak bir durum değildir. Kahta Gönüllüler Platformu olarak, yapılan tüm keyfi zamlara karşı olduğumuzu, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Her fırsatta fedakarlıktan bahseden kesimlerin kendi fedakarlıklarını gösterme zamanı gelince bahane üretmeleri artık güncelliğini yitirmiştir. Asgari ücretlisi, memuru, sade vatandaşa yansıyan genel ekonomik krizin yerelde ekmeğe, yumurtaya, salçaya, domates gibi ürünlerde fahiş fiyat olarak yansıtılması yarı bir yük getirmektedir.

Platform olarak, tüm esnaflarımıza sesleniyoruz. Kriz baskısına yenik düşmeyin. Krizi def edecek, Kahta halkından yana tavır takınacak bir esnaf ve sanatkarlar duruşu sergilemenizi, bu ülkeye operasyon çekmek isteyen dış güçlere verilecek en büyük cevap olacağını hatırlatıyoruz. Bu ülke ve Kahta hepimizin. Hayır ve bereket getirecek tüm alış verişiniz, satışınız helaldir ve alın terinizin hakkıdır. Zamansal sıkıntıları aşmak için gösterilen çabalar halkımız ve Kahta Gönüllüler Platformu olarak bizler tarafından takdir edilmektedir. Pide ekmeğe yapılan zamma rağmen 90 kuruş satan fırıncımıza teşekkür ediyoruz. Bu örnek davranışın tüm esnaf ve sanatkarlar tarafından değerlendirilmesi, fiyatların marketler dahil tüm yerlerde makul bir seviyeye getirilmesi en büyük temennimizdir. Fiyatlarda yapılacak indirimler neticesinde halk biraz nefes alacak, atılmış bu adımı Kahta halkı unutmayacaktır. Bu zam fırsatçılarına fırsat vermeme adına Platform olarak, yetkilileri denetimlerini gerçekleştirmelerini ve gereken önlemleri almalarını, halkın mağduriyet yaşamaması adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Kahta Gönüllüler Platformu olarak hak, hukuk ve adalet yönündeki taleplerimizin bizler dahil herkes için daha güzel bir, daha iyi bir Kahta olması için hep beraber sorumluluk almaya ve Kahta'mızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Kriz fırsatçılarına izin vermeyelim” diye konuştu.