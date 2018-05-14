Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 18:03

Kahta Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu karma sergisinin açıldı.

Kahta Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi yapıldı

14 Mayıs 2018 18:03


Halk eğitim merkezinde düzenlenen karma sergi, halk oyunları gösterisi ile başladı. Gösterilerin ardından resim, dikiş nakış, kabartma ve oyma işçiliğinden oluşan ürünlerin sergilendiği serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra sergiyi gezen protokol üyeleri kursiyerlerden bilgi aldı.


Sergiye, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, ilçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç