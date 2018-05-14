Kahta Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi yapıldı

Halk eğitim merkezinde düzenlenen karma sergi, halk oyunları gösterisi ile başladı. Gösterilerin ardından resim, dikiş nakış, kabartma ve oyma işçiliğinden oluşan ürünlerin sergilendiği serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra sergiyi gezen protokol üyeleri kursiyerlerden bilgi aldı.
Sergiye, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, ilçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.