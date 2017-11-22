Kahta HEM öğrencilere rehberlik semineri verdi

Gerçekleştirilen seminere Kahta Halk Eğitimi Merkezinde üniversiteye hazırlanan mezun öğrenciler büyük ilgi göstererek yeni sınav sistemi hakkında rehber öğretmenlerine sorular sorarak sınav öncesi sistem hakkında bilgi edindiler.

Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, “Yeni sınav sisteminin öğrenci üzerindeki stresini azaltan, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemdir. Öğrenci stres içinde olursa başarıyı yakalaması mümkün değildir. YÖK tarafından yapılan yeni düzenleme ile sınav bir hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bir de dili katarsak 4 puan türü olacak, eskisi gibi 18 puan türü olmayacak. Yüksek öğrenim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecektir. YÖK yeni düzenleme ile sınavı öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları için daha yalın, daha sade ve yönetilebilir bir hale getirmiştir. Ayrıca KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek (ön lisans ve lisans ayrı) ve Eğitim Bilimleri kurslarını açarak öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları tüm kursları açmaya gayret ediyoruz. Semineri veren rehber öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımın yoğun olduğu rehberlik seminerine, semineri veren Rehber öğretmenleri Vedat Bayat, Mahmut Işık, Emrah Kar, Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü,kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.