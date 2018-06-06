Kahta İkbal- Der yetimlerin yüzünü güldürdü

Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan Kahta İkbal -Der Başkanı Ebubekir Akbaş, “Her sene merkezi İstanbul’da bulunan Yardımeli Derneği ile ortaklaşa yetimlerimizi giydirmeye çalışıyoruz. Yetimlerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Biz çocuklarımızı giyim mağazasına getiriyoruz. Çocuk hangi ürünü beğenirse o ürünü almasını istiyoruz. Çocuğun beğenme duygusunu yaşamasını istiyoruz. Giyim ihtiyacını karşıladıktan sonra ayakkabı dükkanına götürüyoruz. Aynı şekilde ayakkabı dükkanında da fiyatına bakılmaksızın çocuk hangi ayakkabıyı beğenirse, o ayakkabıyı giymesini istiyoruz. Bu şekilde yetim ve öksüz durumda olan çocuklarımızın o beğenme duygusunu, tatmasını istiyoruz. Çocuklarımız bu şekilde bayrama daha sevinçli giriyor. Bizim ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’, ‘Yetim Üzülürse Dünya Üzülür’ sloganı ile yetimlerimizi önemsiyoruz. Ailede kaç tane çocuğun olduğuna bakılmaksızın bütün yetimlerimizi, bu şekilde giydirmeye çalışıyoruz. Onlara kumanya yardımlarında bulunuyoruz. Kahta’da 70 yetim ailemizin giyim ve ayakkabı ihtiyacını karşıladık. 80 ailemize kumanya dağıtımı ve yıl boyunca Suriyeli ailelerimize giyim, gıda ve kira yardımı faaliyetlerimiz devam etmekte. Bu yardımları yıl boyunca sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yolda bizimle beraber olan bağışçılarımıza ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz” diye konuştu.