Kahta İkbal-Der’den yetimlere yardım

Kahta İkbal Kültür ve Yardım Derneği ile Yardım Eli Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında hayır sahiplerinden alınan bağışlar ile yetim 70 öğrenciye giyim yardımında bulunuldu. Öğrenciler proje kapsamında giyim mağazalarına giderek gerekli olan giyim ve ayakkabı gibi malzeme ihtiyaçları karşıladı. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için kumanya kartı oluşturuldu.70 aile bu kartlar ile gerekli ihtiyaçlarını karşıladı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan Kahta İkbal Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Akbaş, “Yardım kampanyamızın gerçekleşmesinde esnafımız ile memurlarımızın maddi ve manevi destekleri oldu. Bu tür yardım faaliyetlerinin toplumda sevgiyi, kardeşliği ve dayanışmayı artırıyor. Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.