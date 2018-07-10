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10 Temmuz 2018 12:30

Kahta ilçesinde 100 işçi alınacak

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda geçici olarak 5 aylığına 100 işçinin alınacağını duyurdu.

Kahta ilçesinde 100 işçi alınacak

10 Temmuz 2018 12:30


Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İşkur tarafından 2018-2019 yılı eğitim sezonunda okullarda bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 100 işçinin alınacağı kaydedildi.


İşkur’un Toplum Yararına Programı(TYP) kapsamında 9 Temmuz Salı günü başlayan başvuru süresinin 13 Temmuz Cuma günü tamamlanacağını kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde 23 Temmuz 2018 tarihinde noter huzurunda kura çekilecek. Yapılan kuran çekilişinin ardından çalışmaya hak kazanan işçiler, 1 Ağustos 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 5 aylığına görev aldıkları okullarda çalışacak” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, TYP kapsamında alınacak işçi alımında istihdamında güçlük geçilen kadınlara, 35 yaş üstü erkeklere, engellilere, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak kişilere öncelik tanınacağını belirterek, “ İşkur tarafından düzenlenen TYP gereği istihdamında güçlük çekilen grup ve diğer grup şeklinde olmak üzere 2 liste şeklinde düzenleniyor. Katılımcılar öncelikli olarak 1. listeden seçilecek” şeklinde konuştu.




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