Kahta ilçesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

Kahta ilçesinde 15 Temmuz 2016 yılında Fettullahcı Terör Örgütü(FETÖ)’nün darbe girişimi ve vatandaşların darbe girişimini püskürtülmesi fotoğraflar ile anlatıldı.

Kahta Kaymakamlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan fotoğraf sergisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Adıyaman Milletvekilleri, fotoğraf sergisini gezdikten sonra hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri adına hatıra defterine şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam yıl geçmesine rağmen burada düzenlenen fotoğraf sergisi, o karanlık gecenin hatırlı tutulması ve bir daha böylesine alçak teşebbüslerle karşılaşılmaması adına çok anlamlı ve önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi işgale dönük tertiplenen bu hain darbe girişimi ile milletimizin küllerinden adeta yeniden doğduğunu, bir diriliş destanı yazdığını bir gecede bütün dünyaya gösterdik. Bir milletin en büyük gücünün tankın, topun, savaş uçağının değil halkın birlik ve beraberliğinden geçtiğini hepimiz bir kez daha yaşayarak gördük. Milletimiz, birliğine ve iradesine karşı girişilen girişimi asla kabul etmeyeceğini herkese göstermiş oldu. Bundan demokrasiye ve milli iradeye karşı bu milleti kimse hedeflerinden alıkoyamayacak. Darbe fikrini bir daha aklından geçiremeyecektir. Selam ve dua ile...”

Kahta Yüzüncü Yıl Parkında açılan fotoğraf sergisine, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.