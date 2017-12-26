Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:14

Kahta ilçesinde emlak danışmalığı kursu açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Emlak Danışmanlığı Kursu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kahta ilçesinde emlak danışmalığı kursu açıldı

26 Aralık 2017 17:14


Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Emlak Danışmanlığı Kursuna katılan kursiyerlere toplam 120 saat ders verilecek. 2 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek olan kursun amacı emlak danışmalığı kursunu bitiren bireylerin, tapu sicili ve kadastro iş ve işlemlerini yürütmesi, kişilerin hak ve hukuklarını koruyarak mülkiyet dava işlemlerini yürütmesi, emlak bürosu açma ve pazarlama işlerini yapması, müşterilerle etkin iletişim kurarak pazarlama işlemini gerçekleştirmesi, imar projelerini inceleyip ve emlak türlerini ayırt ederek emlak değerlemesi yapabilecek.


Açılan emlak kursu hakkında bilgi veren Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, "Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı kursumuzun bitiminden sonra bir daha emlak danışmanlığı kursu açmayı düşüyoruz. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarı gösteren kursiyerlerimize belgelerini vereceğiz, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Sisli
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç