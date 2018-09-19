Kahta ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı tören alanında düzenlenen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Program, kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ile şehit yakınları ve yardımlaşma derneğinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti.

Programda, Kıbrıs Gazisi Ali Yavaş günün anlam ve önemine dair konuşmaları ile öğrencilerin şiirleri okundu. Program, özel bir restoranda şehit yakınları ve gazilerin katıldığı toplantıyla sona erdi.

Programa, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Garnizon Komutanı Ufuk Arabacı, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, kurum amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.