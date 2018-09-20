Kahta ilçesinde ilköğretim haftası kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ilköğretim haftası kutlama programı düzenlendi.

Kahta ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlama programı, Kahta Kaymakamlığı Tören Alanında saygı duruşu ve Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Burada düzenlenen törenin ardından program, Mevlana İlkokulunda öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okunması ve öğrencilerinin sergilediği halk oyunları, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni aldı.

Program kapsamında 4. Sınıf öğrencilerinden Rojda Ulaş, 1.sınıf öğrencisi Azra Soysal'a çiçek takdim etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlere büyük sorumlulukların düştüğünü söyleyen Mevlana İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, “Amacımız bilgiyi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üreterek insanlık yararına kullanabilen özgüveni olan bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış eli öpülesi öğretmenlerime zor fakat kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, gençlerin bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi konusunda öğretmenlere büyük görev ve sorumlulukların düştüğünü söyledi.

Tünçmen, “Gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin en önemli görevidir. Biz burada size gereken her türlü desteği ve ortamı oluşturuyoruz. Eğitim ve öğretim sürecinin ruhu sizlersiniz. Öğretmenler olarak bizler salt bilgiyi veren, çocukları sadece öğretim boyutuyla besleyen kişiler değiliz. Bizler çocuklarımıza hayata güzel bakmayı, geleceğe hazır olmayı, kendi bireysel becerilerini geliştirecek şekilde yetiştirmeleri konusunda rehberlik yapan kişileriz. Bu anlamda ben öğretmenlerimizde çocukların geleceklerini, kendilerini 20 yıl sonraki hayallerini görmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Program, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kayan'ın öğrencileri dersliklerde ziyaret etmesi ve kitap okumanın önemine ilişkin çeşitli tavsiyelerde bulunmasıyla sona erdi.

Mevlana İlkokulunda düzenlenen programa, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa Baş, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.