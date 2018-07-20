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20 Temmuz 2018 16:45

Kahta ilçesinde kavga: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Kahta ilçesinde kavga: 1 Yaralı

20 Temmuz 2018 16:45


Olay, Yavuz Selim Mahallesi, Kahta Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Orhan P.(39), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından darp edilerek bıçaklandı. Yaralı Orhan P., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Kahta Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Orhan P.’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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