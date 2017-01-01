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01 Ocak 2017 17:11

Kahta ilçesinde Mekke’nin fethi kutlandı

Kahta ilçesinde Mekke’nin fethi kutlandı

01 Ocak 2017 17:11

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde “Mekke’nin Fethi” konulu programda Mekke’nin fethinin 1386. yılı kutlandı.
Kahta Anadolu Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen ’Mekke’nin Fethi’ programına Saadet Partisi Kahta İlçe Başkanı Ramazan Akbalık, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Abdullah Kılıç, İHH Kahta Temsilcisi İsmail Tümer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın selamlama konuşmasında Kahta Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Abdullah Kılıç, “Fetih ile işgalin en net bir şekilde ayrıştığı Mekke’nin fethinin daha iyi anlaşılması ve de asıl fethin yüreklerin, gönüllerin fethi olduğunu bildirmektir, muradımız” dedi. Mekke’nin fethinin 1386. yılını kutlamak için anlamlı bir etkinlikte buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Hasan Maçin, Mekke’nin fethinin İslam dini açısından önemine dair bilgiler verdi. Yrd. Doç. Hasan Maçin, kan dökülmeden, zulüm yapılmadan Mekke’nin fethedildiğini söyleyerek, Mekke’nin fethi karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesi olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Hasan Maçin, Noel kutlamalarının özellikle Hristiyan kültürünün hakim olduğu ülkelerde yaygın olduğunu vurgulayarak, “Yıl başının değişmesiyle özellik batı dünyasında özellikle Hristiyan kültürünün hakim olduğu ülkelerde noel gecesi olarak kutlanıyor. Zaman içerisinde Hristiyan kültür hakim hale gelince Hristiyan olmayan ülkelerde bu etkinliği yapmaya başladı. Dini duygular zayıflayınca baskın olan kültür hangisi ise o kültürün peşinden gidiliyor. Üç ilahi, semavi din arasında Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet arasında mukayese ettiğimiz de değerleri evrenseldir. Biz bu dinimizi gittiğimiz her yerde göğsümüzü gere gere ben bu dinin müessifiyiz diyebiliriz. Gerçek bir Müslüman bu tür geceler ile işi olmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise konuşmasında, “Huzurun İslam da olduğu, kurtuluşun İslam da olduğu Kur’ana ve sünnete sarıldığımızda, peygamber efendimizin izinde yürüdüğümüz de yaşadıklarını kuşandığımız da daha güzel, daha aydınlık bir geleceği gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Program Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Siyer-i Nebi Yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



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