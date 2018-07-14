Kahta ilçesinde şehitler için fidan dikildi

Kahta Kaymakamlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında nüfusu Kahta ilçesine ait olan 17 şehidin anısına 17 çınar fidanı dikildi.

Kahta Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, şehit aileleri birlikte fidan dikerek ülkesi için mücadele ederek şehit düşen asker ve polislerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Daha önceki yıllarda Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı 17 şehidin olduğunu belirten, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Elbette ki biz şehitlerimizi toprağa verdik ama şehitlerimizin ölmediğine iman eden bir milletiz. Onlar yeniden hayat bulacak. Toprağa bir düşüp bin dirileceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimiz ölmediği gibi hepimizde şehitlerimize vefada kusur etmeyeceğiz. Biz her zaman için şehitlerimiz tarafından bize emanet edilen şehit ailelerine saygı duyuyor ve onlarla beraber olma hususunda özen gösteriyoruz. Bugün 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehitlerimizin anısına hükümet konağımıza 17 çınar diktik. Bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Şehitlerin anısına fidanların dikilmesinin ardından program baraj kenarında bir restoranda devam etti. Kaymakam Kaya ve Kurum Amirleri, burada şehit aileleri ve gazileri ile sohbet etti. Sohbetin ardından şehit ailelerine ve gazilere yemek ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hükümet Konağında düzenlenen programa, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, şehit aileleri ve gaziler ile kurum amirleri katıldı.