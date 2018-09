Kahta ilim yayma cemiyeti yönetimi Müdür Tünçmen ile bir araya geldi

Sohbet ortamında geçen ziyarette İlim Yayma Cemiyeti’nin vizyonu ve misyonu üzerinde duruldu. Ayrıca, Kahta’daki gençliğe yön verilerek vatana ve millete faydalı bireylerin yetiştirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

1951 de kurularak süre gelen, ilim yayma cemiyetine bir nebze olsa güç katmak için var gücüyle kendilerini cemiyete adadıklarını belirten İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Başkanı Bilal Akgül, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile her türlü çalışmada yer alabileceklerini, üzerlerine düşen bir şey olursa seve seve yapacaklarını söyledi.

Başkan Akgül, “Geleceğin teminatı olan gençlerle ilgilenen Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’i ziyaret etmek aynı amaca, hedefe hitap eden cemiyet olan bizleri memnun etti. İlim Yayma Cemiyeti olarak yapacağımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalarla ilgili de desteklerini yanımızda görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. 1951 de kurulan İlim Yayma Cemiyeti vatana ve millete faydalı bireyler yetiştirme gayretinde olmuştur. Bizler arkadaşlarımızla beraber, ilim yayma cemiyetine bir nebze de olsa güç katmak için var gücüyle kendimizi cemiyete adadık” dedi.

Kahta’da yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili, İlim Yayma Cemiyeti yönetimine, bilgi veren, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Cemiyetin Kahta’da da açılarak faaliyete başlamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Müdür Tünçmen, “Ülkemizin kamu yararına çalışan ve güzide kurumlarından biri olan İlim yayma cemiyeti yöneticileri nezaket ziyaretinden bulundukları için kendilerine teşekkür ediyorum. İlim yayma cemiyeti, gençliğe yön vererek vatana ve millete faydalı bireylerin yetiştirilmesinde önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü, ilim yayma cemiyetinin taşımış olduğu vizyon ve misyonu gereği gençliğe büyük önem veriyor. Bu anlamda vatana ve millete faydalı bireylerin yetiştirilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim için kamu yararına çalışan gençlere dokunan, güzellikleri besleyen ve yaşatan herkes çok değerlidir. Bu sorumlulukları üstlendikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Memleketin güzelliklerini besleyen ve yaşatan dinamik kesimlere ihtiyacı var. Biz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazırız. Amacımız güzel bir gelecek oluşturmak. Paydaş olarak her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” diye konuştu.