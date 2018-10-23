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Kahta Jandarma Komutanı Mustafa Baş göreve başladı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Baş, görevine başladı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Baş, görevine başladı.


Kars'ın Kağızman ilçesinde görevli Jandarma Kd. Yzb. Mustafa Baş, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığına atandı. Daha önce de Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yapan Yüzbaşı Baş, bölgeye yabancı olmadığını belirterek, “Ülkemizin çok değişik bölgelerinde görev yaptım. Zaten daha önce de Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yaptım. Bu anlamda Adıyaman benim memleketim sayılır. O yüzden Kahta halkıyla daha çabuk kaynaşacağıma inanıyorum” diye konuştu.

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