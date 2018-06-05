Kahta Köylü Pazarının ihalesi yapıldı

Kahta ilçesinde köy halkının evde ürettikleri ürünleri daha modern bir ortamda sunmaları amacıyla Kahta Kaymakamlığı ile Kahta Belediye Başkanlığınca GAP İdaresi Başkanlığına Köylü Pazarı projesi sunuldu. GAP İdaresi Başkanlığınca finanse edilen köylü pazarının ihalesi gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında hem vatandaşlara hem de pazar esnafına daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlayacak.

Proje hakkında açıklamada bulunan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Bin 200 metrekare alan üzerine kurulacak olan pazar yerinde 20 adet 15 metrekare alana sahip ahşap satış dükkanı kurulacak. Dükkanlarda, yazın sıcaktan kışın yağış ve kötü hava koşullarından korumak için membran örtü kullanılacaktır. Pazar yerinde zemin kaplama, oturma alanları ve ışıklandırma yapılacak. GAP İdaresince finanse edilen ilçemize Atatürk Mahallesinde kurulacak olan Köylü Pazarı işi 494 bin 420 TL’ye Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edildi. İhaleyi alan firma 45 gün içerisinde Köylü Pazarını tamamlayarak hizmete sunacaktır. İlçemize yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerden dolayı başta Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya, başından sonuna kadar bütün yatırım taleplerimizi yakından takip eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a ve GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil’e teşekkür ediyorum. Köylü Pazarının ilçemiz vatandaşlarına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.