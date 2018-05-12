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12 Mayıs 2018 14:01

Kahta METEM Anneler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Anneler Gününü dolayısıyla program düzenledi.

Kahta METEM Anneler Gününü kutladı

12 Mayıs 2018 14:01


Kahta METEM, ‘1 Şey Yapmalıyız’ projesi kapsamında Anneler Günü programı gerçekleştirdi. Kahta METEM konferans salonunda düzenlenen programa okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenci velilerinin okula olan ön yargılarını kırmak amacıyla düzenlenen program, Anneler Günü için hazırlanan slaytla başladı. Daha sonra Anneler Gününe özel olarak öğrenciler tarafından çeşitli tiyatro gösterisi yapıldı. Programda ayrıca annelere ezgi seslendirildi, şiir ve mektuplar okundu.


Anneler günü hakkında konuşan Kahta METEM Beden Eğitimi öğretmeni Remziye Erdoğan, Dünyada insanın başına gelebilecek en güzel duygunun annelik olduğunu belirtti.


Kahta METEM Müdürü Zeynel Abidin Kutlu ise konuşmasında, “Biliyoruz ki annelik dünyanın en zor ve en zahmetli işidir. Çünkü anne olmak sadece doğurmak değildir. Her çocuk doğuran da anne değildir. Anne olmak uykusuz kalmak, dert sahibi olmak, çocuğunun derdini dert edinmek ve fedakarlıktır. Kısacası annelik kendinden vazgeçmedir. Bunun içindir ki Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ demiştir. Çocuklarınızın her biri dünyayı yeniden şekillendirebilecek kapasiteye sahiptir. Yeter ki siz onlara fırsat verin ve onlara inanın. Biz onlara inanıyoruz. Bizler okulda yaptığımız çalışmalarla onlara kendini gerçekleştirme imkanı sağlıyoruz. Unutmayın ki Fatih’i doğuranda bir annedir” ifadelerini kullandı.


Program öğrenciler tarafından annelere karanfil hediye etmesiyle sona erdi.




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