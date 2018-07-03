Kahta modern bir yapıya kavuşuyor

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kahta’da yaklaşık 70 sokak ve 4 cadde de tek yol çalışmalarının kaldığını vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 2018 yılının 11. ayına kadar Kahta’ya gelmeyen birinin değişmiş ve güzelleşmiş bir Kahta’yla karşılaşacağını söyledi.

Yapılan hizmetlerle Kahta sokaklarının daha da modernleştiğini belirten Başkan Toprak, “Yavuz Selim Mahallesinde yeni yerleşim yerleri olduğu için alt yapı çalışmaları bitti. Şimdi ise bu yeni yerleşimlerin olduğu yerlerde asfalt serim çalışmaları başlattık. İnşallah Cuma gününe kadar Yavuz Selim mahallesindeki asfalt çalışmalar bitmiş olacak. Bu işler bittikten sonra burada kaldırım çalışmalarına başlayacağız. Bizim cami, sağlık ocağı, okul gibi kurumlarla ilgili çalışmalarımız da var. İmar müdürlüğümüz şuan gerekli çalışmaları yapıyor. Yavuz Selim Mahallesi bittikten sonra Girne mahallesinde kalan birkaç sokağı bitireceğiz. Sıcak asfalt dökülecek 3 caddemiz kaldı. İnşallah 2018 yılının 11. ayına kadar Kahta’mıza uzun süre gelmeyen bir kardeşimiz, değişmiş ve güzelleşmiş yeni bir Kahta’yla karşılaşacak. Yapılan hizmetlerle Kahta sokaklarının daha da modernleşiyor. Cumhuriyet mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamen bitti. Cumhuriyet Şeyhbaba, Gazi, Yeni ve Fatih mahallesinde çalışmalar tamamen bitmiş. Menderes mahallesinde ise 9’a yakın sokak kalmış. Bu sokaklar yeni yerleşim yeri olduğu için alt yapı çalışmalarından dolayı kalmış. Hürriyet mahallesinde de 6’ya yakın sokağın yol çalışmaları bitmemiş. Bu kalan yerler yeni yerleşim alanlarında bulunuyor. Buralardaki çalışmalarımız da en kısa sürede başlayacak. Bayraktar mahallemizde ise yaklaşık 9 sokağımız kalmış. Kahta genelinde şuan yaklaşık olarak 70 sokağımız ve 4 tane caddemiz kalmış. İnşallah geride kalanlar da yılsonuna kadar bitecek. 2018 yılının Ekim ayından sonra Kahta daha da farklılaşacak. Bizler halkımıza hizmet etmek için bu göreve geldik. Yönetime geldiğimizde belediyenin 72 milyon borcu vardı. Bu kadar borçla 100 bin nüfusa sahip bir ilçenin tüm sorunlarını birden çözmek zor. Bize bırakılan bu kadar borca rağmen hizmetlerimiz eksiksiz devam ediyoruz. Bizden önceki yönetimin doğru dürüst bir hizmeti bulunmuyordu. 12 milyon, belediyenin esnafa olan borcu olmak üzere Kahta Belediyesinin 60 milyon TL borcunu ödedik. Belediyenin, yaptığımız arıtma tesisi ve ishale hattı çalışmaları ile beraber şuan ki borcu toplam 50 milyon TL. İçme suyu için her ay 800 bin TL elektrik parası ödemek zorunda kalıyorduk. Şimdi arıtma tesisimizin elektrik gideri 12 bin TL, parklarımız ve diğer kurumlarımızdaki toplam elektrik giderimiz yaklaşık 70 bin TL tutuyor. Elektrik faturaları arasında 730 bin TL’lik fark belediyemizin kasasında kalıyor. Bizler bu farkı Kahtalı vatandaşlarımıza yeni hizmetler yaparak ödüyoruz.

Arıtma tesisi kendi masrafını çıkarıyor. Görevde bulunduğumuz 4 yıllık süre boyunca içme suyu, alt yapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik kapsamında ilçemize güzel hizmetler kazandırdık. Kahta için hazırladığımız ve planladığımız güzel projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Kahta ilçemiz parmakla gösterilen bir şehir olacak” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür ederek, “Eskiden kışın çamurdan yazın da tozdan mahallemizden geçilmiyordu. Yollarımız ve kaldırımlarımız yapıldıktan sonra hem kendimiz hem de gelen misafirlerimiz mahallemizdeki sokaklardan geçebiliyor. Bundan iyisi olmaz. Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, bize bir park yapacağına dair söz vermişti. Gazi ve Cumhuriyet mahallesinin yararlanacağı 4 bin metrekarelik büyüklüğünde bir park yapacak. Eğer mahallemizde park ta yapılırsa daha çok sevineceğiz. Allah Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’tan razı olsun. Kahta’ya getirilen Haydaran suyundan dolayı da Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.