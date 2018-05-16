Kahta MYO’da mezuniyet sevinci

Kahta MYO tören alanında düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında öğrenciler adına konuşan Kahta MYO birincisi Hüseyin Özkan, Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine bağlı, yüksek ahlak ile donanmış, ülkesine, milletine sadık liyakat ehli kadrolara olan ihtiyacının eğitimle ile doldurulabileceğini söyledi.

Hüseyin Özkan konuşmasında, “Üniversite, farklı kültürden insanların bir araya geldiği bir mekandır. Burada 2 yıl boyunca hocalarımızdan sadece akademik eğitim almadık. Hayata dair birçok şeyi de burada öğrendik. Değerli hocalarımız bizlerle birlikte üzüldü, sevindi. Eğitim hayatımızda aldığımız en büyük gücümüz, hocalarımızdan aldığımız destek, bilgi ve deneyimlerdir. Hocalarımız, artık bizimle gurur duyabilir. Hocalarımız desteğiyle, ülkemizdeki üretiminin artırılmasında, mesleğimizin gerektirdiği her alanda, topluma öncülük etmek amacıyla yetiştirildik” dedi.

Mezun olan öğrencilerin güzel projelere imza atarak güzel mevkilere geleceğini kaydeden Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, “Mezun olan değerli arkadaşlarımın, sosyal sorumlulukları gözardı etmeyen ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için faydalı işler yaparak gelecek nesillere örnek teşkil eden birer meslek hayatının olmasını ümit ediyorum. Değerli ailelerimiz, hepimiz biliyoruz ki günümüzde toplumların gücü o toplumun eğitimli insanları ile ölçülüyor. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerimizi, dünyamızın ve ülkemizin ihtiyaçları ile sorumluluklarının farkında olarak gerekli eğitimi verdik. İçinizde öğrencilerimizin mesleki donanımına dair asla bir endişe duymayın. 2 yıl önce bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı akademik ve idari kadromuzun desteğiyle eğittik, bilgiler ile donatarak zorlu yarınlara hazırladık. Mezun olan öğrencilerimiz okulumuzda aldıkları eğitimlerle gelecekte ortaya güzel projeler ortaya koyarak çok güzel mevkilere gelecektir. Mezun olan öğrencilerimizin gerek sosyal gerek ise iş hayatlarında başarılar diliyorum” ifadeleri kullandı.

Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, konuşmasının ardından Kahta MYO birincisi Hüseyin Özkan ile birlikte yaş kütüğe plaka çaktı.

Yaş kütüğe plakanın çakılmasının ardından protokol üyeleri Kahta MYO birincisi Hüseyin Özkan’a, ikincisi Kadir Bozdere’ye ve üçüncüsü Oğuzhan Eyüpoğlu’na diploma ve ödüllerini takdim etti.

Filistin’de birçok masum insanın şehit edilmesinden ötürü ve ulusal yasın ilan edilmesi nedeniyle eğlence programı tertiplenmeyen mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini fırlatılmasıyla sona erdi.