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24 Kasım 2017 16:01

Kahta MYO’dan Gazi Ortaokulu Kütüphanesine destek

Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu (Kahta MYO) idari ve akademik personeli, Gazi Ortaokulu öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladı.

Kahta MYO’dan Gazi Ortaokulu Kütüphanesine destek

24 Kasım 2017 16:01


Kahta MYO Akademik personeli, aynı zaman da Dünya Çocuk Kitapları Haftası olması münasebetiyle okul kütüphanesine 340 adet çocuk kitabı hediye etti.


Kahta Meslek Yüksekokulu idari ve akademik personeli olarak Gazi Ortaokulu Kütüphanesine destek vermeye çalıştıklarının belirten Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Olgunoğlu, “Gazi Ortaokul Müdürü İbrahim Sandal hocamızın okul kütüphanesini geliştirme gayretlerine 340 adet kitap armağan ederek destek vermeye çalıştık. Dünya Çocuk Kitapları haftası olması münasebetiyle de kitaplarımızı bu hafta içerisinde hediye ettik. Türkiye’de yılda bir kişi başına düşen kitap sayısı 8.4 adettir. Okumak için ayrılan zaman ise sadece 1 dakika. Bu sayılarının artırılması gerekiyor. Okumayı ihtiyaç haline getirerek kitap okumaya daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor” dedi.


Gazi Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahta MYO akademik ve idari personeline teşekkür etti.




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