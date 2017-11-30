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30 Kasım 2017 15:58

Kahta OSB yönetim kurulu toplantısı düzenlendi

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında yapılan Kahta OSB Yönetim Kurulu toplantısında OSB’ye yapılan yeni başvurular ve arsa tahsisleri gerçekleştirildi.

Kahta OSB yönetim kurulu toplantısı düzenlendi

30 Kasım 2017 15:58


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kahta OSB 2. etabın faaliyete geçmesiyle ilçede istihdam ve üretimin artacağına dikkat çekti.


Kaymakam Kaya, “Şuan Kahta OSB’nin doluluk oranı yüzde 74’tür. 2018 yılı içerisinde Kahta OSB 2. etabını da sanayicilerimizin hizmete sunmasıyla üretim ve istihdam daha da artacak. Kahta OSB’yi ziyaret ederek bir dizi temasta bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’ye bölgemizin şu anda en önemli ihtiyaçlarından olan 2. etabın açılarak sanayicilerimizin hizmetine sunulması ve artan büyüme sonucu enerji talebimizin karşılanmasına mukabil enerji nakil hattının yapılması konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirdik. Umarım 2018 yılı yatırım programına alınarak bu önemli hizmeti faaliyete koyacağız ’ şeklinde konuştu.




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