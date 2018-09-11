Kahta OSB'de enerji izleme semineri ve eğitimi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yatırımcılara ‘Enerji İzleme ve Reaktif Güç Kompanzasyon' semineri ve eğitimi düzenlenerek fabrikaların otomatik sayaç okuma sistemine geçişi sağlandı.

Kahta OSB personeli ve Elektrik Kontrol Mühendisi Ömer Çelebi tarafından verilen seminer ve eğitimle artık yatırımcılar web üzerinden kendi enerji sistemlerini izleme şansı bularak maliyet hesabı ve teknik takip yapabilecekler. Seminer ve eğitim hakkında açıklama yapan Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gazi Kaya, otomatik sayaç okuma sistemi için 35 bin lira yazılım yatırımı yaparak yatırımcıların uzaktan enerji izleme ve maliyet hesabı yapmalarının önünü açtığını söyledi.

Otomatik sayaç okuma sisteminin hizmete sunulmasındaki en önemli etkenlerin doğal kaynakları verimli kullanarak aktif-reaktif tüketim değerlerinin incelenmesi, rapor edilmesi, kayıp, kaçak oranlarının takibi ve sayaç faturalandırma maliyetlerinin sistematik hale getirerek yatırımcıya güvenilir ve hızlı hizmet verilmesi olduğuna dikkat çeken Kaya, “Enerji sistemleri OSB yatırımcılarımız için önemli bir unsur. Akıllı şebeke ve enerji izleme sistemi ile yatırımcılarımız yazılım alt yapımızı kullanarak üretimde ve işletmede tükettiği enerjinin kalitesi ve miktarı konusunda bilgi sahibi olacak. Gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda akıllı şebekelerin önemi gün geçtikçe artıyor. Özellikle veri saklama, güncelleme alanındaki ihtiyaç akıllı şebekelere, teknolojik sistemlere gereksinimini artıyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım lisans sahibi OSB olarak yatırımcılarımıza fayda getirmesi amacıyla otomatik sayaç okuma sistemine geçişi gerçekleştirdik. Kahta Organize Sanayi Bölgesi olarak yatırımcılarımıza sunduğumuz bu önemli teknolojik sistemle anlık, saatlik, günlük ve aylık tüm tüketim ve mali verilerini okuyacak ve veri tabanına kaydederek rapor hazırlayabilecek. Böylece geçmişte yaptığı tüm tüketimlere inceleyerek ileriye yönelik enerji maliyetlerini analiz edebilecek. Bunun yanı sıra büyük işletmelerde özellikle trafolu tesislerde reaktif güç kompanzasyonundaki arızadan kaynaklı yatırımcılarımıza yüklü miktarlarda reaktif ceza geliyor. OSOS sistemi ile yatırımcı kendisine has kullanıcı ad ve şifre girerek reaktif durum hakkında verileri görebilecek, arıza anında SMS ile uyarı alarak erken müdahale şansı yakalayacak” diye konuştu.