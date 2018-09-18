Kahta polisi okul önlerinde adeta kuş uçurtmuyor

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile okul önlerinde ve çevrelerinde ek önlemler alarak, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri noktasında hummalı bir çalışma başlattı.

Yapılan yeni uygulama ile okullarda öğrenci ve idare ile sık sık diyalog kurularak polis-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kahta ilçe merkezindeki yaklaşık 38 okula, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir polis memuru görevlendirilerek okul ve çevresindeki güvenlik arttırıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile okul saatleri boyunca her okula ilçe emniyet müdürlüğü personeli olan bir polis memuru verildi. Kahta ilçe merkezindeki yaklaşık 38 okulda görev alacak olan polis memurları sabah okulun açılışı ile beraber akşam okul bitiş saatine kadar görev alacağı öğrenildi.