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Kahta polisi suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yasadışı bahis oynatan 2 iş yerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yasadışı bahis oynatan 2 iş yerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bulunan 2 iş yerinde bahis oynatıldığına dair bilgi alması üzerine kısa sürede harekete geçti.


Belirtilen iş yerlerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Öte yandan iş yerinde bulunan bilgisayar hard disklere ve iş yerinde bulunan bir sigaramatik cihazına el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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