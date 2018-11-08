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Kahta Semt Pazarcılar Derneği kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Semt Pazarcılar Derneği kuruldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Semt Pazarcılar Derneği kuruldu.


Kahta 165 esnafın bir araya gelerek kurdukları derneğin amacının mesleki faaliyetleri olan pazarcılığın geliştirilmesi ve alışveriş standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.


İlçedeki pazar esnafını bir dernek çatısı altında buluşturan Kahta Semt Pazarcılar Derneği Ramazan Kodak, derneğin amacının mesleki faaliyetleri olan pazarcılığı geliştirmek, alışveriş standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.


Başkan Kodak, “Amacımız esnaflarımızın desteğiyle kurduğumuz derneğimizde yine esnaf kardeşlerimizin yardımına koşmaktır. Mesleki faaliyetlerimiz olan pazarcılığı geliştirmek, alışveriş standartlarını yükseltmektir. Toplumun bütün kesimine en ucuz hizmeti vermeye çalışan biz seyyar Pazar esnafıyız. Aynı zamanda da halkımızın rahat ve sağlıklı alışveriş yapması bizim önceliğimizdir. Bunun için ilk adım olarak Kahta Semt Pazarcılar Derneğini kurduk. Bununla beraber, Pazar esnafının sorunlarını ve sıkıntılarını konuşup çözmek üretmek için bir araya geleceğiz. 165 esnaflarımızın desteğiyle kurduğumuz derneğimiz, yine esnaf kardeşlerimizin yardımına koşmak için canla başla çalışacaktır" diye konuştu.

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