Kahta Şire Pazarı tamamlanmak üzere

Kahta İlçe Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tarafından yapılan Şire Pazarı, 694 bin 420 TL tutan maliyetinin 494 bin 420 TL’sini GAP İdaresi, 200 bin TL’si ise Kahta Belediyesince karşılanacak. Bin 200 metrekare alan üzerine kurulan Pazar da 18 adet 15 metrekare alana sahip ahşap satış dükkanı kuruldu. Ayrıca dükkanların yazın sıcaktan kışın ise yağış ve kötü hava koşullarından korunması için membran örtü kullanılacak. Pazar yerinde zemin kaplama, oturma alanları ve ışıklandırma yapılacak. Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Şire Pazarının yapıldığı alana giderek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kahta’ya yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta ilçemize yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Eğitimden, kamu hizmet binalarına, sosyal ve kültürel donatılardan, sağlık yatırımlarına kadar birçok alanda ilçemiz büyüyor ve gelişiyor. İlçemizin çehresini değiştirecek ve köylü vatandaşlarımızla ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında ticari bağları güçlendirecek olan Kahta Şire Pazarı, çok yakında faaliyete geçecek. Bütün kurumlarımızla birlik ve beraberlik anlayışı çerçevesinde hareket ederek ilçemizin her bir ferdine ayrı ayrı hizmeti sunmayı gaye ediniyoruz. Kahta’mız için daha büyük hedeflere, daha güzel projelerle yürüyoruz. Bu anlayışla Kahta’ya belediyemizin öncülüğünde yeni bir projeyi daha hayata geçirerek köyde yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik anlamda önemli katkılar sunacağız. Köylülerimizin kendi elleriyle yetiştirdiği yöresel ürünleri, sebze ve meyveleri Kahta halkına ve misafirlerine daha konforlu ve modern bir ortamda sunmaları için Şire Pazarı Projesini tasarladık. Köylülerimiz yetiştirdikleri ürünlerin satışlarını kendileri için ayrılan birimlerde yaparak, halkımıza daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunacaklar. Bu proje ile vatandaşlarımıza ürettikleri yöresel ürünleri için açık bir pazar oluşturacağına inanıyorum. Bu nedenle bu hizmeti buraya kazandırılmasına vesile olan başta Adıyaman Milletvekillerine, Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, GAP İdaresi Başkanı ve tüm kurum amirlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.