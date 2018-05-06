Kahta TPAO Atatürk İlkokulunda resim sergisi

Kahta TPAO Atatürk ilkokulunda açılan sergide öğrencilerin hazırlamış kuru kalem ve maket çalışmaları yer aldı. Öğrencilerin yaptığı birbirinden farklı çalışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Resim sergisine katılan veliler, kendi çocuklarının hazırlamış olduğu ürünleri incelerken zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Resim ve sanat etkinliklerinin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Bu sergide yer alan çalışmaların her çizgisi, her dokunuşu tarif edilemeyecek kadar değerli. Bu tür resim ve sanat etkinlikleri çocuğun kas gelişimine yardımcı olduğu gibi bilişsel gelişimine de yardımcı oluyor. Öğrencilerimizin hayal gücünü kullanmalarına teşvik edici bu etkinlikler ayrıca öğrencilerimizin zeka gelişimini de olumlu yönde etkilemekte. Bu gururu ve mutluluğu yaşamamızı sağlayan sevgili öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi gayret ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

TPAO Atatürk ilkokulunda düzenlenen resim sergisine, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.