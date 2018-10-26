Kahta Yeni Kalede 3. etap restorasyon başlıyor

etap restorasyon çalışmaları başlıyor.

2011-2013 yılları arasında 1. etap, 2014-2016 yılları arasında 2. etap restorasyon çalışmalarının ardından 3. etap restorasyonun ihalesi yapıldı. Beş gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer tesliminin ardından 18 ay içerisinde 3. etap restorasyon çalışmaları bitirilecek. Daha önceki restorasyonlarda 7 milyon 248 bin 696 TL harcanırken, 3. Etap restorasyon ise 2 milyon 861 bin TL'ye mal olacak.

Restorasyonun 1. etabında acil olan ve yakın geçmişte yıkılan yerler restore edildi. 2. Etabında ise yıkılan duvarlar ve tavanlar temizlendi ve yeni odalar ortaya çıkartıldı. Daha önce içerisi toprakla dolu olan ve görülmeyen 3 yeni oda ortaya çıktı.

Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 3. etap restorasyonda ise suya iniş yolu, güvercinlikler, bedesten ve diğer kısımların düzenleneceğini ve kalenin ziyaretçiye açılacağını kaydetti.

Yeni Kale'nin ilginç mimarisi ve savunma teknikleriyle bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, dünyadaki ender kalelerden biri olduğunu kaydetti.

Kommageneliler tarafından yapılan, Selçuklular, Roma ve Memlüklüler döneminde kullanılan Yeni Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunuyor.