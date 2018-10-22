Kahta'da 2 bin öğrenciye yetenek taraması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi başladı

Kahta Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen proje buluşmasında ilkokul 3. sınıfta okuyan yaklaşık 2 bin öğrenci yeteneklerini ortaya koyacak.

Proje ile sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini amaçlanıyor. “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesinin işleyişi doğrultusunda sadece 3. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan yetenek testi taramasında öğrencilerin el kuvvetleri, kilo ve boyları ile yatkın oldukları spor dallarıyla alakalı belirlenen uzman ekiple birlikte çeşitli cihazların kullanımıyla 2 bin öğrencinin hangi spor dalında başarılı olabileceği konusunda belirleme yapılacak. Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı olması başta olmak üzere, sporla ilgili her türlü konuda görüş oluşturmak ve spor bilimlerinde en ileri düzeyde destek alabilmek amacıyla start verilen projede, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek elit sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Başlayan projenin çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çiçek yerinde inceledi.