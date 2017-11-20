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20 Kasım 2017 18:27

Kahta’da 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Gençlik Merkezi genç gönüllüleri tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Suriyeli çocukları ağırladı.

Kahta’da 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kutlandı

20 Kasım 2017 18:27


Gençlik Merkezi genç gönüllüleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü (Universal Children’s Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilişinin yıl dönümünde ülkesinde yaşanan iç savaştan dolayı ülkemize sığınan Suriyeli çocuklar için program düzenledi. Kahta Şehit Mehmet Özbek ilkokulunda eğitim gören öğrencileri gençlik merkezine davet eden genç gönüllüler, Dünya Çocuk Gününü düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren Suriyeli çocuklar, tek dileklerinin ülkelerindeki savaşı sona ermesi ve terke ülkelerine dönmek olduklarını söyledi.


Suriye’nin Halep kentinden ailece buraya geldiğini belirten Suriyeli çocuklardan İbrahim Ata, “Türkiye bize çok iyi bakıyor. Burada her türlü eğitim ve diğer haklara sahip oluyoruz“ dedi.


Genç gönüllüler adına konuşan Seher Bozkurt, tek amaçlarının Suriye’den ülkemize sığınan mülteci çocukların yaşanan savaştan dolayı yüzlerindeki korku ve burukluğu silmek, onlara bir nebze dahi olsa mutluluk vermektir” şeklinde konuştu.


Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulu yöneticilerinden Mehmet Reşat Şahin, gönüllü gençlerin bu tür etkinlikleri düzenlemesinin anlatılmayacak kadar sevindirdiklerini tüm öğrenciler adına teşekkür etti.


Program daha sonra zeka oyunları, yüz boyama ve beraber söylenilen şarkılarla sona erdi.




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