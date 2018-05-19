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19 Mayıs 2018 19:12

Kahta’da 40 okula spor malzemesi dağıtıldı

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kahta Neşeli Adımlar ile Mutlu Yarınlara Gidiyor’ projesi kapsamında okul ve öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Kahta’da 40 okula spor malzemesi dağıtıldı

19 Mayıs 2018 19:12


Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kahta Neşeli Adımlar ile Mutlu Yarınlara Gidiyor’ projesi kapsamında 40 okula 20 adet tenis masası, 400 adet sırt çantası, 200 tenis raketi ile 70 paket top dağıtıldı.


Gelecek nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sportif faaliyetlere katılımı artırmak istediklerini belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırarak, öğrencilerin milli ve manevi duygularına sahip olması ve çağın gerektirdiği donanıma sahip gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Tören, İngilizce Festivali ve Dil Köyü projesi kapsamında İngilizce skeç, şiir, ve şarkı yarışmalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.


Kahta Kapalı Spor Salonunda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.




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