Kahta’da bayram öncesi engellilere kıyafet yardımı

Düzenlenen yardım merasimine Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Kahta İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ve engelli vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde Adıyaman Üniversitesi konservatuar öğrencisi Mahir Aslan, seslendirdiği türkülerle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, yapılan yardımlardan dolayı tüm engelli arkadaşlar adına çok memnun olduğunu söyledi. Başkan Aslan, “ Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerekir. Kurban Bayramı öncesi yapılan yardımlardan dolayı engellileri kardeşlerimin gözlerindeki sevinci görebiliyorum. İstanbul’dan kalkıp buralara kadar bizlere destek veren Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir’e teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada sevincimize ortak olan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiği günden bu yana engelli kardeşlerimizi asla unutmadı. İyi gönünüzde, kötü günümüzde her zaman yanımızda gördük. Allah razı olsun” dedi.

Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir ise engelli vatandaşlara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirterek, “Vakıf olarak engelli vatandaşlarımız yönelik desteğimiz sürecek. Biz işadamlarının desteği ile bu yardımları yapıyoruz. Onlar bizim gizil kahramanlarımızdır. İsimlerini vermek istemeyen tüm gizil kahramanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi burada 115 engelli ailemize kıyafet yardımındı bulunduk. Bu vesile ile şimdiden herkesin bayramını şimdiden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, birlik olmanın önemine değinerek, ancak yetimin ve yardıma muhtaç insanların yardımına koşanların iyi bir insan olduğunu söyledi. Başkan Toprak, “Bizler toplumun olarak bütün fertlerimizle bütünleşerek omuz omuza, ele ele yürüdüğümüz zaman gerçek bir topluma dönüşürüz. Çünkü bu toplumlarda yaşayan insanlarımız, bugüne kadar en yüce şeyleri başarmışlardır. Engelliler ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramınızı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.