Kahta’da binlerce kişi meydanda buluştu

Kahta Hükümet Konağı önünde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hükümet Konağı önünde toplananlar binlerce vatandaş teröre lanet ederek ‘Tek Devlet, Tek Millet, Recep Tayip Erdoğan’ sloganları attı.

Programın selamlama konuşmasında yaklaşık 251 kişinin şehit ve 2 binin üzerinde insanın gazi olduğunu vurgulayarak Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Alın terimizle alınan uçaklar, tanklar ve silahlar 15 Temmuz gecesi insanlara doğrultu. Milletin alın teriyle düşmana karşı aldığı silahlar, bu millete doğrultuldu ama milletimiz bu terör örgütüne boyun eğmedi. Bu milletin yiğit evlatları meydanlara silahsız bir şekilde kendisini siper ederek o hainlere karşı mücadele etti. Tankların önünde durarak tankları yürütmedi. Vatanını seven halkımız, milli iradenin gücünü darbe zihniyetli o terör örgütüne gösterdi. Darbe yaparak milleti yıldıramayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 24 Haziran seçimlerinde de çeşitli oyunlar ile ümmetin umudu olan Recep Tayip Erdoğan’ı düşürmek istedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın kimsesizlerin umudu, ümmetin lideri ve mazlumlara yardım edebilecek tek lider olduğunu unutmayan gazi halkımız, FETÖ’nün oynadığı oyuna gelmedi. Liderini tekrardan Cumhurbaşkanı seçerek şer odaklarına boyun eğmeyeceğini gösterdi. Rabbim, 15 Temmuz gecesi göğsünü siper ederek şehit olan vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin.

Amerika, İngiltere ve Avrupa istediğiniz kadar itlerinizi üstümüze salın, isterseniz atom bombalarınızı bize karşı kullanmaya kalkışın, bizim göğsümüzde iman, vatan ve bayrak aşkımız olduğu sürece hiçbir zaman ezanımızı susturamayacaksınız. Al bayrağımızı hiçbir zaman indiremeyeceksiniz” dedi.

Hain terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişimine karşı Kahta ilçesinin tek vücut halinde davranarak gereken cevabı verdiğini kaydederek Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, “15 Temmuz gecesi bütün STK’larımız durumdan haberdar olmayan halkımızı da yolladıkları SMS’ler ile bilgilendirdi ve meydanlara davet etti. Haberi alan aziz halkımız meydanlara inerek ülkesine, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Bu milletin, bu ülkeyi birkaç çapulcuya bırakmayacağını en güzel bir şekilde gösterdi. Bütün ülke tek vücut olarak 7 düvele karşı boyun eğmedi. Türk milletinin karşısında hangi terör örgütü olursa olsun gelsin dedik, size bu millet yeter dedik. Bu milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Çanakkale’de, Mohaçta, İnönüde, Sakarya’da duramadılar. Terör örgütleri, gezi eylemlerinde, hendek siyasetleriyle de bu ülkeyi yıkmak istedi. Milletimiz, milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığını ve milli iradeyi yenemeyeceklerini o teröristlere anlattı. Yahu siz gerizekalı mısınız? Bu milletin istiklal marşı ‘korkma’ diye başlıyor. Neyden korkacağız? Vereceğimiz bir can var onu da Allah’a, vatanımıza, milletimize, ezanı muhammete veririz. Eğer gözümüzü kırkarsak, bir saniye düşünürsek annemizin, babamızın, bu ülkenin her şeyi bize zehir zıkkım olsun. Bizim ülkemizden başka gidecek bir yerimiz yok. Biz türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle tek milletiz, tek devletiz ve tek bayrak altında yaşıyoruz. Bizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, vatandaşlar sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak, ülkenin karanlık güçlere karşı boyun eğmeyeceğini gösterdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçede bulunan bütün camilerde sela okundu. Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih Toprak ve Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Demokrasi nöbetini tutan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Program, sabah namazının kılınmasıyla ve aziz şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla sona erdi.