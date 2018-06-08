Kahta’da boğulmalara karşı uyarı

Yaz aylarında vatandaşların serinlemek amacıyla suya girmelerinin büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan Kaymakam Kaya, “Kahta çayı ve bölgesinde önceki yıllarda yaşanan boğulma olayları nedeniyle bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması, boğulma olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması bakımından halkımızın dikkatli olması, çocukların bu konuda aileleri tarafından uyarılmaları, uyarıcı tabelalara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kahta çayı ve bölgesinde boğulma olaylarına karşı vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur” diye konuştu.