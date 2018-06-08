Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 10:19

Kahta’da boğulmalara karşı uyarı

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yaz aylarının başlamasıyla beraber olabilecek boğulmalara karşı vatandaşları uyardı.

Kahta’da boğulmalara karşı uyarı

08 Haziran 2018 10:19


Yaz aylarında vatandaşların serinlemek amacıyla suya girmelerinin büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan Kaymakam Kaya, “Kahta çayı ve bölgesinde önceki yıllarda yaşanan boğulma olayları nedeniyle bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması, boğulma olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması bakımından halkımızın dikkatli olması, çocukların bu konuda aileleri tarafından uyarılmaları, uyarıcı tabelalara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kahta çayı ve bölgesinde boğulma olaylarına karşı vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç