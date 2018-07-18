Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 15:42

Kahta’da çıkan yangın evi kül etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kahta’da çıkan yangın evi kül etti

18 Temmuz 2018 15:42


Olay, Kahta ilçesinde bağlı Alidam köyünde meydana geldi. Ramazan Kaya’ya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin içerinde dumanlarını yükseldiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 2 katlı olan evin 2. katında söndürme ve soğutma çalışmaları yaparken köy sakinleri de meskenin alt katında bulunan hayvanları dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, alt katta bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken yangında bir can kaybının olmadığı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç