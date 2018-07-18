Kahta’da çıkan yangın evi kül etti

Olay, Kahta ilçesinde bağlı Alidam köyünde meydana geldi. Ramazan Kaya’ya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin içerinde dumanlarını yükseldiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 2 katlı olan evin 2. katında söndürme ve soğutma çalışmaları yaparken köy sakinleri de meskenin alt katında bulunan hayvanları dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, alt katta bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken yangında bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.