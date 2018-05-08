Kahta’da Din Görevlileri Bilgilendirme Toplantısında bir araya geldi

Kahta İlçe Merkezinde görev yapan Cami ve Kur’an Kursu görevlileri bir restoranda bilgilendirme toplantısı amacıyla bir araya geldi. Toplantıda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından din görevlilerine ailelerin bilinçlenmesi, çocuklar ve terör konularında bilgiler verdi. Din görevlilerinin toplumun bilinçlenmesi açısından önemli görevleri üstlendiğini belirten Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, “Milletin selameti için çalışan emniyet personeli ve din görevlilerinin böyle hayırlı bir amaçla bir araya gelmeleri önemlidir. Toplumun huzurunu sağlayan iki kurumun birlikte çalışması, inşallah hayırlı sonuçlar ortaya koyacaktır. Terörle mücadelede din görevlileri toplumun bilinçlenmesi açısından gerek cami içi gerekse de cami dışında din hizmetleri ile önemli vazifeler yerine getiriyor. Emniyet personeline ve din görevlilerine programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgilendirme toplantısında sunum yapan Mulla Karakuş ise, “Bölücü terör faaliyetlerine karşı ailelerin bilinçlenmesi ilk ve en önemli adımdır. Ailelerin çocuklarıyla iyi iletişim kurmaları, huzurlu bir yuva ortamı oluşturmaları, gençlerin kendilerini huzurlu hissettikleri bir aile ortamının oluşturulması gerekiyor. Gençlerin kendilerini rahat ifade ettikleri bir ortam aileler tarafından oluşturulursa, dışarıya karşı ilgileri olmayacak. Bu durum ise terör örgütlerinin eleman bulmasını zorlaştıracaktır. Ailelerin bilinçlenmesi de toplumun kanaat önderleri olan din görevlilerinin gayretleri ile olacaktır. Din görevlilerine büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

Toplantıya Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, emniyet mensupları ve din görevlileri katıldı.