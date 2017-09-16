Kahta’da Diriliş Kitap Kafe açıldı

Kahta eski adliye binası yanında 10 ay boyunca hizmet verecek olan Diriliş Kitap Kafenin projesi kapsamında paneller, film okumaları, kitap tahlilleri, piknik, geziler ve söyleşi gibi etkinlikler de organize edilecek.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Kahta’da hizmete giren Diriliş Kitap Kafe, hafta sonları da dahil olmak üzere her gün hizmet verecek. Aynı zamanda da kitap okuyanlara ücretsiz çay ve kahve ikram edilecek.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan Eğitimle Dirili Derneği Başkanı Bilal Akgül, “İslam’ın ana kaynakları çok kuvvetli olduğu için temelinde de büyük güçler vardır. Çünkü Müslümanlar, inançlarından dolayı aldığı güç ile büyük bir medeniyet kuruyor. Düşünün yıllar önce Müslümanlar Endülüste bir medeniyet kuruyor ve Avrupa bugün hala Endülüse gıpta ile bakıyor. Bu noktada Batılı düşünürlerin çokça kullandıkları bir tabir vardır. ‘İslam bir kitap medeniyetidir.’ Rabbim bu mütevazı çalışmamızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Bu anlamda katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kahta Milli Eğitim Müdür İbrahim Halil Tünçmen ise, “Bizler dindar bir nesil yetiştirmek istiyorsak bu tür ortamları çoğaltmamız ve çocuklarımızı bu tür ortamlara getirmemiz lazım. Mutlaka küçük yüreklere dokunmamız, onları kucaklamamız geleceğe umudu, yüreklerine yepyeni bir filiz gibi işlememiz gerekiyor. Bu bağlamda ortam çok kötü, sanal dünya çok kirli bilgilerle dolu gençlerimizi doğru bilgilerle buluşturmak ancak kitaplarla mümkündür. Yeni açılan bu mekanda öyle inanıyorum ki geçlerimiz her gün hafta sonları da dahil olmak üzere ders çalışma ve kitap okuma imkanına sahip olacak. Her ne kadar teknoloji gelişiyorsa da hiçbir zaman bilgi olarak kitabın yerini alamaz. Çünkü internette, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırsan ama kitap gibi kalıcı olmaz” dedi.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Hak ve batılı ayırt etme gücünü kitaplardan alınabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Tanrıverdi, “Toplumu, yeni nesli canlandırmak, eğitmek gerekir. Fakat bunun dirilmesi yine eğitimle olmalıdır. Eğitim önce kitapla başlar. Dini açısında da baktığımızda kitabımızın ilk ayetinin ‘ikra’ yani oku demesi çok anlamlıdır. Kitaplar bizleri öyle bir seviyeye götürecek ki Hak ve Batılı ayırt etme gücünü onlardan alacağız” dedi.

Kahtalı gençlerin nezih bir ortamda kitap okuyabileceğini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Yeni nesilleri bu tür mekanlara alıştırıp ve inşallah bu alışmayla beraber temeli ve geleceği sağlam bir gençlik yetişir. Kahtalı gençlerimiz böyle nezih ortamlarda kitap okuyarak kahve köşelerinden kurtulmuş olacak. Bu güzel projelere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyor ve Diriliş Kitap Kafe’nin gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.