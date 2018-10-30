Kahta'da “Dünya Hırsı ve Faiz” konulu konferans düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından “Dünya Hırsı ve Faiz” konulu konferans düzenlendi.

Diriliş Kitap Kafede düzenlenen konferansta konuşan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, insanları faize götüren şeyin dünya hırsı olduğunu belirterek dünya hırsı ile faizin birbirleri ile çok güçlü bağları olduğunu söyledi.

Allah'ın, biriktirilen servetin kendisini değil, o serveti haram yoldan kazanılmasını, elde edilen servete büyük bir hırsla bağlanılmasını yasakladığını belirten Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, İslam'ın helal yoldan kazanılarak infak edilebilen ve kişinin kalbini esir almayan serveti tavsiye ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tanrıverdi, “İnsanlar yeme, içme, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçları için dünya hayatına bağlı kalıyor. Kişi imtihanını yaşadığı dünya hayatında kendi bedeninin sağlığını korumakla mükelleftir. Bu anlamda dünyadaki nimetlerden kendi ihtiyaçlarını temin ederken Kuran'daki ayetlerin çizdiği sınırların dışına çıkmaması gerekir. Elbette ki Müslümanların dünya nimetlerinden yararlanma ve onları biriktirme hakları vardır. Bunu yaparken dürüstçe yapmalıdır. Kuran ve sünnete aykırı olmamalıdır. Yani dünya hırsına kapılıp helal haram ölçüsünü asla karıştırmamalı. İnsanları faize götüren dünya hırsıdır. Dünya hırsı, helal ve haram ölçüsünü dikkate almadığımız zaman başlar. Dünya hırsı ile faizin birbirleri ile çok güçlü bağları vardır. Bizler Müslümanlar olarak iki diyarın mutluluğuna inanan insanlarız. Yani hem dünya hem ahirete çalışırız. Eğer sadece ahiret için çalışsak ya da dünya için çalışsak bu yanlış olur. Dünyaya veya ahirete yaklaşımımız konusunda Allah bize ayetleri ile uyarır. Bazı ayetlerde Ahireti her zaman düşünmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken aynı zamanda da dünyanızı da unutmayın diye emreder” dedi.